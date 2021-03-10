В Бердянске произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие. Фото

В Бердянске Запорожской области 10 марта прогремел взрыв в многоквартирном доме по улице Волонтеров. В результате ЧП погибли двое мужчин, еще одна женщина сильно пострадала.

Инцидент произошел утром в квартире на 7-м этаже девятиэтажки, написали местные СМИ. Об этом OBOZREVATEL проинформировали также в правоохранительных органах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам правоохранителей, сообщение о взрыве в Бердянский районный отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило в 09:40 среды. На месте происшествия было установлено, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства.

Тем временем издание "Про.Бердянск" пишет, что, предварительно, в помещении взорвалась граната.

Двое жителей – мужчины 50 и 60 лет погибли сразу. Женщину 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

На месте ЧП работали следственно-оперативная группа, наряд отдела реагирования патрульной полиции и руководство Бердянского РВП.

"Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая оценка и квалификация", – отметили полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове утром 18 декабря произошел взрыв в жилом доме. В результате два человека пострадали, десять были эвакуированы.