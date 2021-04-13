В Бердянске пара пыталась покончить с собой: спасли только парня

В Бердянске на Запорожье девушка и парень совершили самоубийство – она выпрыгнула из окна на пятом этаже, а он порезал себе вены.

Медикам удалось спасти только молодого человека. Инциденты произошли в ночь на 13 апреля, сообщает портал RRO.Berdiansk.

В местном отделе полиции отметили, что 27-летний бердянец пытался свести счеты с жизнью после того, как его 21-летняя девушка выпрыгнула из окна.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия. Тем временем местные жители говорят, якобы молодые люди употребляли наркотические вещества и часто вели себя неадекватно.

Ранее в селе Ташлык на Черкасщине со дна карьера подняли автомобиль с погибшими отцом и сыном, которые считались пропавшими. Следователи рассматривали версию двойного самоубийства.

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