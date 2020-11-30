В Бердянске дети подожгли сверстника и засняли происшествие на видео

В Бердянске Запорожской области группа школьников подожгла мальчика и засняли происшествие на видео.

Как сообщает "Бердянск 24", ЧП произошло в ночь на 29 ноября в доме на улице Европейская. Отмечается, что дети 12-13 лет устроили опасный эксперимент, чтобы заснять ролик для социальных сетей.

В результате чего 12-летнего парня облили горючей жидкостью и подожгли. После такого ребенок получил серьезны ожоги – огонь повредил 30% тела. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

В сети осталось короткое видео, где мальчик с ровесниками пил спиртные напитки и говорил, что ему "скоро умирать".

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