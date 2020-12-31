На рынке под Житомиром умер подросток, которого "спрятали" после ДТП

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
6,1 т.
В Бердичеве на рынке умер парень

На рынке в Бердичеве Житомирской области нашли едва живого 16-летнего парня, который умер на руках у медиков. На подростка наехал микроавтобус, а водитель занес его на рынок и положил под один из прилавков.

Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, сказано в сюжете ТСН. При этом сперва полиция убеждала родных, что мальчик – Андрей Крамар – умер от сердечной недостаточности, хотя на теле были следы серьезных ушибов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Андрея Крамара нашли под этим прилавком

Родственники подростка рассказали, что в то утро Андрей ехал на велосипеде к матери в деревню. При себе у него было удостоверение инвалида, из-за которого в полиции сначала решили, что парень умер своей смертью. "Сказали, что у него сердце слабое", – рассказала сестра погибшего Елена Павликовская

Однако родные подняли шум, так как, по их словам, на теле не было живого места. "У него полностью живот был синий. Рука полностью к мясу содрана, растолченна, нога вывернута", – описала увечья Олеся Оркуша, тетя погибшего.

Известно, что еще живого мальчика нашли продавцы, которые утром пришли на смену. Как ребенок оказался на рынке, они не знали.

Родные погибшего

Правоохранители проанализировали записи с камер и увидели, что на подростка наехал микроавтобус.

"Водитель транспортного средства после наезда на юношу перенес тело в другое место, на территорию центрального рынка, и оставил его там", – сообщили копы.

Водителем оказался один из владельцев торговой точки на рынке. Полиция сообщила ему о подозрении и отпустила.

Сам подозреваемый утверждает, что парня не сбивал, а наоборот – перенес в безопасное место.

Родственники Андрея Крамара

Родные мальчика настаивают, что если бы водитель сразу вызвал скорую, ребенок мог бы остаться жив. По данным судмедэкспертизы, смерть пострадавшего наступила из-за разрыва печени и внутреннего кровоизлияния.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Полтавой 30 декабря в селе Нехвороща в серьезное ДТП попал школьный автобус, в котором находились девять детей и четверо взрослых. Водитель потерял сознание за рулем.

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