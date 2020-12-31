На рынке под Житомиром умер подросток, которого "спрятали" после ДТП

На рынке в Бердичеве Житомирской области нашли едва живого 16-летнего парня, который умер на руках у медиков. На подростка наехал микроавтобус, а водитель занес его на рынок и положил под один из прилавков.

Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, сказано в сюжете ТСН. При этом сперва полиция убеждала родных, что мальчик – Андрей Крамар – умер от сердечной недостаточности, хотя на теле были следы серьезных ушибов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Родственники подростка рассказали, что в то утро Андрей ехал на велосипеде к матери в деревню. При себе у него было удостоверение инвалида, из-за которого в полиции сначала решили, что парень умер своей смертью. "Сказали, что у него сердце слабое", – рассказала сестра погибшего Елена Павликовская

Однако родные подняли шум, так как, по их словам, на теле не было живого места. "У него полностью живот был синий. Рука полностью к мясу содрана, растолченна, нога вывернута", – описала увечья Олеся Оркуша, тетя погибшего.

Известно, что еще живого мальчика нашли продавцы, которые утром пришли на смену. Как ребенок оказался на рынке, они не знали.

Правоохранители проанализировали записи с камер и увидели, что на подростка наехал микроавтобус.

"Водитель транспортного средства после наезда на юношу перенес тело в другое место, на территорию центрального рынка, и оставил его там", – сообщили копы.

Водителем оказался один из владельцев торговой точки на рынке. Полиция сообщила ему о подозрении и отпустила.

Сам подозреваемый утверждает, что парня не сбивал, а наоборот – перенес в безопасное место.

Родные мальчика настаивают, что если бы водитель сразу вызвал скорую, ребенок мог бы остаться жив. По данным судмедэкспертизы, смерть пострадавшего наступила из-за разрыва печени и внутреннего кровоизлияния.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Полтавой 30 декабря в селе Нехвороща в серьезное ДТП попал школьный автобус, в котором находились девять детей и четверо взрослых. Водитель потерял сознание за рулем.