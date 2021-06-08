В Bellingcat удостоверились в причастности России к поставкам оружия, сбившего Boeing МН17

Малайзийский Boeing777 рейса МН17, пролетавший над неподконтрольной территорией Донецкой области в 2014 году, был поражен ракетной серией, доставленной на Донбасс Вооруженными силами Российской Федерации. На сегодня все имеющиеся доказательства это подтверждают.

Об этом в интервью изданию Deutche Welle рассказал журналист портала международных расследований Bellingcat, входящий в следственную группу по делу МН17 Христо Грозев. Он пояснил, что именно поэтому Россия по-прежнему отстраняется от участия в выяснении обстоятельств авиакатастрофы.

"Мы видели гораздо больше вещественных доказательств, которые были представлены на суде, все они взаимоподтверждающие. В целом на сегодня нет других объяснений, кроме того, что именно Россия поставила ракетную серию для ЗРК "Бук", сбившую пассажирский Боинг", – рассказал эксперт.

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Грозев также отдельно подчеркнул, что Россия отказывается принимать участие в объективном расследовании, поскольку осознает степень своей причастности к трагедии.

"Следственная бригада и судьи просили РФ способствовать допросу членов 53-й бригады, а также двух военных из 5-й бригады, чтобы они могли оправдаться и отвергнуть обвинения в адрес Москвы. Однако Россия продолжает утверждать, что исключена из расследования, ей не дают возможности внести в него свой вклад, но в то же время она не отвечает на запросы правомочных органов", – заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 7 июня, в судебном комплексе "Схипхол" в Гааге прошло первое рассмотрение дела по сути крушения Boeing777 рейса МН17. Однако никто из подсудимых, представителей террористических формирований на Донбассе в суд не явился.