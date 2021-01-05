В Bellingcat сказали, когда выпустят фильм о срыве операции по задержанию 'вагнеровцев'

Фильм, посвященный провалу спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера, который снимают журналисты проекта Bellingcat, должны обнародовать в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщил один из авторов проекта, журналист Христо Грозев, передает "Новое время". По его словам, это будет первая часть расследования, где обнародуют доказательства существования спецоперации, которую разработало Главное управление разведки Минисерства обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Грозев отметил, что сейчас расследовательная группа имеет несколько гипотез, почему в последнюю минуту было решено перенести операцию на несколько дней, что привело к ее свертыванию.

"Первая – что это была роковая ошибка. А вторая – что это была сознательная ошибка. Но как бы там ни было, это ошибка", – сказал Грозев, подчеркнув, что причина срыва сделки может так и не быть найдена.

Провал "возможно, важнейшей операции в истории новой Украины" по захвату украинскими спецслужащими боевиков ЧВК Вагнера, некоторые из которых воевали на стороне террористов на Донбассе, означает некомпетентность ответственных лиц, считает Грозев.

"Возможно, мы даже не дойдем до определения того, были это умышленные действия или непреднамеренные. Но мы все же попробуем. С самого начала мне было непонятно то, что большая часть украинского общества, даже журналистского сообщества, не воспринимает это как факт. Так что как минимум это будет решено, – что этот факт [срыв операции] был", – сообщил журналист Bellingcat.

По его словам, дальше журналисты планируют привлечь другие международные СМИ для верификации найденных фактов. По убеждению Грозева, их публикация будет иметь внутриполитические последствия.

Отметим, о том, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе президента, стало известно в конце декабря 2020 года.

Напомним, пятый президент Украины, Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 санкционировал проведение операции спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

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