В Bellingcat назвали новую дату выхода расследования о 'вагнеровцах'

Документальный фильм, посвященный провалу спецоперации по захвату российских боевиков ЧВК Вагнер, который сняли журналисты Bellingcat, покажут после лета 2021 года.

Однако текстовая версия расследования должна выйти до июня, когда пройдет встреча президента Украина Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина, рассказал в эфире "Еспресо" болгарский журналист Христо Грозев.

"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели", – сказал он.

Грозев пояснил, что производство фильма затянулось из-за пандемии и вызванных нею ограничений на передвижение. Еще расследователи столкнулись со сложной и длительной процедурой подтверждения достоверности данных, которые Bellingcat получили в процессе расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.

Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.