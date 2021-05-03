В Bellingcat назвали новую дату выхода расследования о "вагнеровцах"

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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В Bellingcat назвали новую дату выхода расследования о 'вагнеровцах'

Документальный фильм, посвященный провалу спецоперации по захвату российских боевиков ЧВК Вагнер, который сняли журналисты Bellingcat, покажут после лета 2021 года.

Однако текстовая версия расследования должна выйти до июня, когда пройдет встреча президента Украина Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина, рассказал в эфире "Еспресо" болгарский журналист Христо Грозев.

"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели", – сказал он.

Грозев пояснил, что производство фильма затянулось из-за пандемии и вызванных нею ограничений на передвижение. Еще расследователи столкнулись со сложной и длительной процедурой подтверждения достоверности данных, которые Bellingcat получили в процессе расследования.

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УкраинаЧВК ВагнерарасследованиеBellingcat