В Бельгии 14-летнюю впятером изнасиловали на кладбище: после кадров в сети девочка совершила суицид

В Бельгии пятеро парней, среди которых несовершеннолетние, изнасиловали 14-летнюю девочку на кладбище и опубликовали в соцсети ее фото. Спустя четыре дня после страшных событий жертва насилия совершила самоубийство.

Троих подозреваемых, которым по 14-15 лет, отправили в колонию для несовершеннолетних. Еще двух, в возрасте 18 и 19 лет, арестовали правоохранители. Вскоре подозреваемые предстанут перед судом, пишет ВВС.

Предварительно, девочка договорилась о встрече с другом на кладбище в городе Гент 15 мая. Парень пришел туда не один, а с четырьмя друзьями, и они вместе напали на несовершеннолетнюю.

По словам отца погибшей, именно опубликованные в сети кадры изнасилования стали для девочки последней каплей. "Весь ее мир рухнул", – прокомментировал мужчина трагедию.

На преступление также отреагировали многие бельгийские политики. Мэр города Гент рассказал, что шокирован инцидентом.

Госсекретарь по вопросам равноправия Сара Шлитц пообещала встретиться с представителями соцсетей для предотвращения распространения изображений сексуального насилия.

"Распространение таких изображений в социальных сетях не только недопустимо, но и совершенно незаконно. Это должно быть просто невозможно", – сказала она.

Министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн назвал трагедию ужасной. "Слов нет", – заявил он.

Министр также призвал жертв сексуального насилия писать заявления в полицию, а не замалчивать преступления. Он пообещал, что система правосудия "сделает все", чтобы найти и наказать злоумышленников.

Как писал OBOZREVATEL: