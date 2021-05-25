В Беларуси нашли отговорку, почему самолет с Протасевичем посадили в Минске вместо Вильнюса

Экипаж пассажирского самолета авиалиний Ryanair "Афины-Вильнюс" принял решение совершить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минска после сообщения о минировании, потому что он якобы лучше приспособлен под чрезвычайные ситуации. Кроме того, пилот мог опасаться, что бомба взорвется над столицей Литвы, в то время как посадочная линия "Минска-2" находится за пределами населенной зоны.

Об этом заявил руководитель департамента авиации Минтранспорта Беларуси Артем Сикорский во время брифинга 24 мая, передает агентство "Белсат". Он подчеркнул, что со стороны военного истребителя МиГ-29 не было оказано никакого давления на управление пассажирским авиалайнером и был поднят только когда командир экипажа уже дал приказ развернуть Ryanair на Минск.

"Пилоты могли повернуть самолет на Львов, Киев или Варшаву. Вильнюс был ближе остальных – в 70 км, а Минск – в 175. Однако командир принял правильное решение: взял курс на Белорусь, где аэропорт лучше оснащен и располагает более длинными посадочными полосами, выходящими за пределы города. Ведь пилоты могли опасаться, что в случае бомбы на борту, она взорвется прямо над Вильнюсом", – заметил Сикорский.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" был экстренно посажен в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате был задержан один из пассажиров рейса оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.