В аварии в Польше погибли два парня из Украины. Фото

Вследствие ДТП в Польше погибли двое парней – граждан Украины.

Смертельная авария произошла в Люблине в субботу, 27 февраля. Об этом сообщает польское издание TVP3, ссылаясь на полицию города.

Как сообщается, информацию о ДТП правоохранители получили около 23 часов. "На улице Глиниана автомобиль Volkswagen Passat, который ехал в сторону улицы Надбыстжицкой, выехал за поворот, повернул направо и влетел в дерево", – рассказала сотрудница пресс-службы полиции Люблина Анна Камола.

По ее словам, сила удара была очень высокой. На месте аварии погибли 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба – граждане Украины, проживали в Люблине.

Полицейские несколько часов работали на месте ДТП под контролем прокурора. Дорога была перекрыта, сообщили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее массовое смертельное ДТП произошло 26 февраля недалеко от Ивано-Франковска. Вследствие столкновения четырех автомобилей два человека погибли, еще один получил травмы. А 25 февраля в Харьковской области из-за столкновения автомобиля с автобусом Богодухов – Харьков погибли два человека.