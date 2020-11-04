В "Артеке" устроили фестиваль с Путиным, несмотря на вспышку COVID-19. Фото

В детском лагере "Артек" в Крыму российские оккупанты устроили массовый детский фестиваль, несмотря на вспышку коронавируса в оздоровительном учреждении. Более того, его также одобрил президент России Владимир Путин и поучаствовал в прямом включении.

Соответствующие фото обнародовали на странице блога "RoksolanaToday&КрымUA" в Twitter. Автор постов отметил, что на страницах в соцсетях главаря оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова люди недоумевают из-за такой безответственности.

Ведь у детей, которые приехали из России в "Артек", обнаружили COVID-19, с ними контактировало множество людей, а мероприятие все равно не отменили. При этом от всех жителей украинского полуострова оккупационные "власти" требуют соблюдать масочный режим и самоизоляцию.

"В "Артеке" – двое больных и 100 контактных. И что? Ведь тут 2 ноября, во второй день заключительного этапа конкурса "Большая перемена", на "Артек-Арене" Международного детского центра финалистов приветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. В бункере скучно же!" – с сарказмом подметили в блоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Артеке", несмотря на коронавирусный рекорд во временно оккупированном Крыму, провели фестиваль "Новая волна", где приняли участие десятки детей, а также российские звезды.