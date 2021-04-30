В апреле СБУ остановила незаконную добычу янтаря и разоблачила схему хищения земель

В течение апреля Служба безопасности Украины раскрыла немало резонансных дел. Среди них – разоблачение чиновников-коррупционеров и хищения государственных земель, остановка незаконной добычи янтаря, а также блокировка сбыта наркотиков и оружия. Большинство расследований провели правоохранители из Одесской области.

Незаконный вывоз за границу издания "Златоуст" 1798 года

Иностранец пытался вывезти за границу старинное издание "Златоуст" 1798 года. Он спрятал рукопись в кабине своего грузового автомобиля. Правоохранители Одесской области остановили мужчину на пункте пропуска Кучурган.

По заключению экспертов, издание "Златоуст" – культурная ценность, имеет художественное, историческое, этнографическое и научное значение.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. После завершения расследования рукопись передадут в музей.

Взяточнические схемы должностного лица Госпогранслужбы

СБУ выяснила, что и.о. руководителя подразделения одного из отделов Белгород-Днестровского пограничного отряда систематически получал взятки от коммерсантов. Помогал переправлять товары широкого потребления через госграницу вне таможенного контроля. Стоимость "услуги" составляла до 1,5 тыс. долларов за партию продукции в зависимости от ее вида и объема.

Коммерсанты перечисляли средства на банковскую карточку знакомого пограничника. Сотрудники СБУ задержали чиновника вблизи рабочего места в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района, а посредника в Хмельницком, по месту жительства.

Сейчас идет расследование по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Проверяют, причастны ли другие лица к противоправной деятельности.

Добыча янтаря в Ривненской области

Служба безопасности заблокировала масштабную добычу янтаря. Жители Ривне организовали незаконный бизнес и вывозили солнечный камень в Европу. Имели поддельные документы о происхождении янтаря.

Правоохранители задокументировали попытку незаконной переправки янтаря-сырца, в том числе крупных фракций, весом почти 120 кг. По ценам черного рынка стоимость изъятого товара составляет 150 тыс. долларов.

Сотрудники СБУ провели обыски в помещениях фирмы и квартирах организаторов в Киеве. Изъяли около 100 кг обработанного и необработанного янтаря, документацию, компьютерную технику и черновые записи, доказывающие проведение сделки.

Организатору нелегального бизнеса сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря)УК. Продолжается досудебное следствие.

Изготовление и сбыт огнестрельного оружия в Одесской области

Житель Одессы незаконно изготавливал и продавал огнестрельное стрелковое оружие. Он приводил в боевое состояние травматические и стартовые пистолеты. Кроме того, переделывал ружья с нарезными стволами под разные калибры. Подпольную мастерскую оборудовал в собственном доме.

Своих клиентов мужчина искал на специализированных интернет-платформах. Также сбывал оружие через личные связи в криминальных кругах.

Одессита задержали во время очередной попытки продажи партии пистолетов. Во время обысков изъяли оборудование, инструменты и комплектующие для переработки оружия в огнестрельное. Изъятое передали на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Хищение государственных земель на Закарпатье

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему незаконного выделения в частную собственность государственных земель. Организатор – бывший и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области. Он привлек к "делу" новоназначенного главу учреждения и нескольких руководителей структурных подразделений.

Чиновники выделяли из государственной в частную собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения вблизи Ужгорода. Зато в Государственный земельный кадастр вносили другие данные. Заказчики получали земли с лесными угодьями под видом сельскохозяйственных земельных участков.

Следователи выяснили, что к 2020 году и.о. начальника ГУ Госгеокадастра предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность 26 участков. Их общая площадь составляет почти 54 га. На самом деле эти земли должны быть переданы в коммунальную собственность территориальной общине.

Открыты уголовные производства. Должностным лицам сообщили о подозрениях. Продолжаются следственные действия.

Изготовление и сбыт контрафактного алкоголя в Одесской области

Сотрудники СБУ разоблачили схему изготовления и сбыта контрафактного алкоголя. Производство организовала группа лиц в одном из райцентров Измаильского района Одесской области. Они сбывали готовую продукцию под видом известных брендов в торговые точки региона. Предварительно установлено, что подозреваемые успели продать алкоголя почти на 10 млн грн.

Правоохранители изъяли напитки с мест продажи. Во время обысков на подпольных производствах и местах хранения контрафакта нашли 2,8 тысячи литров спирта сомнительного качества, 1,6 тысячи литров подготовленной к сбыту готовой продукции, ароматические добавки и оборудование. Все это направили на экспертизу.

Организатору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение наркодельцов в Одесской области

В Одессе СБУ по заблокировала деятельность двух организованных группировок, которые изготавливали и сбывали партии наркотиков и психотропов.

Трое жителей Одессы оборудовали нарколабораторию. Изготовляли и продавали амфетамин на территории области. Клиентам оставляли "закладки". Деньги за наркотики получали на банковские карточки. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали около 250 тыс. грн.

Правоохранители задержали участников группировки во время очередной попытки сбыта психотропов. Во время обысков у них изъяли амфетамин, каннабис, а также оборудование, прекурсоры.

Кроме того, в конце марта в Одессе сотрудники СБУ блокировали деятельность организованной наркогруппировки. Среди них были бывшие и действующие чиновники Государственной пограничной службы. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.