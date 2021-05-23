В Украине резко выросло количество ДТП, в том числе с пьяными водителями. Статистика

Согласно официальной статистике патрульной полиции Украины, в апреле произошло 12 862 аварии. Это на 43,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате ДТП 165 человек погибло, а еще 1678 были травмированы.

OBOZREVATEL узнал, с чем связан такой скачок статистики по дорожно-транспортным происшествиям.

Данные правоохранителей показывают, что водители продолжают игнорировать ПДД. В апреле на дорогах Украины из-за нарушения правил маневрирования произошло 5824 аварии, в которых 28 человек погибло, а еще 385 получили травмы различной степени тяжести.

Вторым распространённым нарушением полицейские называют превышение безопасной скорости. Было зафиксировано 2576 ДТП, которые привели к гибели 75 украинцев, травмировались – 641.

Несоблюдение дистанции во время движения авто стало причиной 2325 дорожно-транспортных происшествий. В результате нарушения этого правила дорожного движения погибло 8 человек, а еще 96 – получили травмы.

На четвертом месте по аварийности, согласно статистике патрульных, находится нарушение правил проезда перекрестков. 787 аварий стали причиной гибели 5 человек, а также привели к травмированию 167 граждан.

Усиление ответственности за "пьяные" ДТП не привело к резкому падению их количества. В прошлом месяце правоохранители зафиксировали 456 (в марте – 336) аварий, в которых погибли 6 человек (4 в прошлом месяце), а еще 90 были травмированы (60 в марте).

Данные патрульной полиции констатируют – наибольшее количество аварий происходит в столице Украины. В апреле на дорогах Киева зафиксировали 3249 ДТП, в которых 145 человек получили травмы, а еще 5 – погибли.

На втором месте по числу дорожно-транспортных происшествий находится Одесская область, где зарегистрировали 1184 аварии. 10 человек погибли, а еще 139 – были травмированы.

Следующей по количеству идет Киевская область – 1104 ДТП, в которых погибли 19 граждан, и еще 104 понадобилась медицинская помощь.

Днепропетровская область занимает четвертое место в списке регионов по аварийности. В апреле правоохранители зафиксировали 1098 аварий, которые стали причиной смерти 16 человек, а еще 166 были травмированы.

823 дорожно-транспортных происшествия произошло на дорогах Харьковской области. В результате этих аварий 7 человек получили травмы несовместимые с жизнью, а еще 104 понадобилась помощь врачей.

Стоит отметить, что наименьшее количество ДТП правоохранители зафиксировали в Луганской области, часть которой оккупирована РФ – 66. Травмы получили 24 человека, а еще один погиб.

Под Ужгородом Закарпатской области 8 апреля произошла смертельная авария с участием автомобиля коммунальных служб. Водитель Volvo не справился с управлением на участке дороги, где проводились ремонтные работы и въехал в транспорт дорожников.

Сила удара была такова, что переднюю часть легковушки просто смяло. В результате аварии 44-летний владелец авто погиб на месте происшествия. 32-летнего пассажира Volvo госпитализировали в реанимационное отделение больницы, но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

В Одессе 25 апреля автомобиль BMW X6 двигаясь на улице Балковской в сторону автовокзала, не справился с управлением и столкнулся с опорой рекламного щита. В результате аварии, внедорожник фактически разорвало на части. Также пострадал Mercedes, на который отбросило X6 после аварии.

В полиции отметили, что, по предварительной информации, BMW не выбрал безопасную скорость. 40-летнего водителя элитного авто доставили в больницу.

В Киеве в ночь с 25 на 26 мая на проспекте Победы автомобиль Skoda въехал в столб. В результате аварии пострадал 21-летний пассажир легковушки. Согласно информации патрульной полиции столицы, в крови водителя обнаружили 1,58 промилле алкоголя в крови.

В Telegram-канале "Киев Оперативный" отметили, что по словам свидетелей, водитель двигался на большой скорости, а после столкновения машина перевернулась на бок. Авто, которое попало в ДТП, стояло на СТО, но сотрудники взяли его покататься.

В Украине с 17 марта повысили штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, грозит 17 тыс. грн. штрафа и лишение права вождения на 1 год.

Если кто-то попадется пьяным второй или третий раз, то наказание будет более жестким, вплоть до лишения прав сроком до 10 лет или конфискации транспортного средства. А если водитель был пьяным и устроил ДТП с пострадавшими, то ему и вовсе грозит уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины.