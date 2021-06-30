В Албании двух россиян заподозрили в шпионаже за военными во время учений НАТО

В Албании заподозрили двух россиян в шпионаже за военными во время военных учений НАТО Defender Europe-2021. Речь идет о Георгии Буданове и Владиславе Черкасове, которые прибыли в страну по сомнительным причинам.

Прокуратура привлекла мужчин к расследованию, сообщает Euronews. Против них открыли дела по подозрению в незаконном сборе и передаче информации.

Известно, что гражданин Буданов прилетел в Албанию 1 марта и представился бизнесменом. По словам россиянина, его интересовали инвестиции в город Влера. 10 мая мужчину депортировали после того, как у правоохранителей появились сомнения по поводу цели его пребывания в стране.

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В свою очередь Черкасов приехал в Албанию 12 мая. Второй подозреваемый направился в город Дурес, где и проходили военные учения. В его личных вещах нашли дрон, который запретили ввозить на границе. Это вызвало подозрения у правоохранителей.

Учения Defender Europe-2021 проходили с 1 мая по 14 июня, они носили оборонительный характер и были сосредоточены на предотвращении агрессии. Албания была одной из 16 стран, где проходили многонациональные военные учения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 4 мая стартовали многонациональные военные учения Defender Europe 21 под руководством США в Албании. Они продлились до июня и стали крупнейшими военными учениями в Юго-Восточной Европе по расширению военного сотрудничества, разработанными для повышения стратегической и оперативной готовности и взаимодействия между США, НАТО, их союзниками и партнерами.