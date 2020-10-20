В Африке погиб российский генерал-майор, воевавший на Донбассе

В африканской республике Ангола погиб генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Василий Кравцов, который принимал участие в оккупации Донбасса и Крыма.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook военнослужащий ВСУ Андрей Иваниченко, а также написали различные паблики сторонников террористов и российские СМИ.

Известно, что Кравцов умер 17 октября. Он якобы погиб в ДТП "при исполнении служебного долга".

"Ну, утро не без добрых новостей. В очередной африканской республике Анголе, где Залесье защищает свой "узкий мир", утилизирован преступник генерал-майор Кравцов Василий Андреевич, командир 336 бригады морской пехоты Балтийского флота, принимавшей активное участие в боевых действиях на украинском Донбассе. Скажем дружно: "Стекловатой и Забытье!" – написал Иваниченко.

В свою очередь ветеран АТО Мартин Брест на личной странице в Facebook уточнил, что Кравцов непосредственно принимал участие в боях на востоке Украины в августе 2014 года.

"Развивал полк сепароморпехов в Новоазовске. Лег поудобрять землю немножко на чужбине. Таков путь св*н*собаки. Таков путь", – отметил он, уточнив, что подразделение морпехов, подчинявшийся Кравцову, получил жесткий отпор от защитников Украины.

Также гибель российского офицера прокомментировал на своем Telegram-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "200 бригада. 17.10.2020 в Анголе генерал-майор ВС РФ Василий Кравцов. Командир 336 бригады морской пехоты Балтийского флота (с сентября 2012-го года). В звании гвардии полковник", – написал он.

Примечательно, что за причастность к оккупации Крыма и войне на Донбассе генерал-майор ВС РФ Кравцов был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе вблизи сирийского города Дейр эз-Зор подорвалась российская автомобильная колонна, в результате чего погиб генерал-майор Вячеслав Гладких и получили ранения еще двое военнослужащих.