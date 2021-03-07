В Абхазии задержан экс-командир одного из батальонов 'ДНР': подробности

В оккупированной Россией грузинской Абхазии 4 марта задержали Ахру Авидзбу – бывшего командира батальона "Пятнашка" в "ДНР".

Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, пишет региональная служба "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката Авидзбы.

Отмечается, что его содержат в здании "Службы государственной безопасности".

Кроме боевика задержали еще пятерых человек. По словам адвоката, это "близкие друзья, воевавшие за русским мир на Донбассе". Всем грозит до шести лет лишения свободы.

Во время обысков были найдены патроны, РПГ, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был задержан подполковник налоговой милиции Государственной фискальной службы. Его подозревают в передаче секретных данных террористическому формированию "ДНР".