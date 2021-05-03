В 2021 году шесть дел о нарушении прав журналистов передали в суд – МВД

С начала 2021 года полиция передала в суд шесть дел, связанных с препятствием журналистской деятельности.

Об этом директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил во время онлайн-дискуссии Института массовой информации "Свобода прессы. Украинский контекст".

Отмечается, что в течение I квартала 2021 органами досудебного расследования НПУ начато досудебное расследование по 48 уголовным правонарушениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов, из которых по ст. 171 УК Украины – 37, по ст. 345-1 УК Украины – 11.

В частности, в Харьковской области по факту препятствования начали семь производств, в Запорожской и Киеве – по пять, в Закарпатской и Одесской – по четыре, в Донецкой, Львовской и Херсонской – по три, в Полтавской, Хмельницкой и Черниговской – по два, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и ГУ Нацполиции в АР Крым – по одному.

"Напомню, что статья 171 УК отнесена к категории уголовных проступков, то есть нетяжелых преступлений, в соответствии предусмотрено облегченный механизм их расследования. Как только конфликт заканчивается тяжелыми последствиями, порчей имущества журналистов, угрозами, нанесением вреда здоровью, уголовное преступление переквалифицируют на более тяжелое", – пояснил Шевченко.

Больше всего производств открыли по ст. 171 (Препятствование журналистской деятельности) – 37 производств, еще 11 – по ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

В суд в первом квартале передано шесть дел (три дела за этот год, три за 2020 год), из них по ст. 171 УК – пять (три в Киеве и две в Одесской области), одна – по ст. 345-1 (в Житомирской области). В то же время полиция закрыла 12 уголовных производств из 48.

Он также отметил, что прокуратура сообщила о передаче в суд дела в отношении поджога автомобиля, который использовался съемочной группой "Радио Свобода".

Также Шевченко рассказал о ходе дела об убийстве журналиста Вадима Комарова, которое случилось в мае 2019 в городе Черкассы.

"К сожалению, до сих пор не раскрыто убийство журналиста Комарова, которое случилось в Черкассах в 2019 году. После двух месяцев пребывания в больнице, 20 июня 2019 пострадавший скончался. Следствие рассматривает три основные версии нападения и избиения: главная – месть за профессиональную журналистскую деятельность, а также внезапно возникшие неприязненные отношения и преступление неустановленным лицом, с целью завладения имуществом", – отметил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля судпринял решение отпустить под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко (Riffmaster), обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.