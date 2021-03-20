В 15 точках Украины откроют базы системы авиабезопасности: Аваков показал карту

В 15 населенных пунктах Украины откроют точки постоянного базирования системы авиационной безопасности МВД. Количество таких баз со временем планируют расширить.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в 19 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказал глава министерства, система авиационной безопасности (САБ) базируется на авиационном флоте и в значительной мере на вертолетах, которые сейчас готовит ведомство.

В эфире программы Аваков впервые показал карту, на которой указано, где будут находится пункты постоянного базирования САБ. Всего таких пунктов на первом этапе будет 15.

"Это базовые точки, которые будут в первую очередь сделаны. Потом мы немножко больше добавим присутствия на востоке Украины, в том числе на тех территориях, где идут военные действия. Там будут дежурить наши воздушные суда, вертолеты, самолеты, которыми будут управлять молодые подготовленные пилоты", – сказал министр.

Он подчеркнул, что одна из ключевых задач САБ – задача медицинской помощи.

Это необходимо, чтобы в стране было гарантированное воздушное средство, которое сможет экстренно доставить из точки А в точку Б или медбригаду, или орган на пересадку, или больного, отметил Аваков.

"Это то качество жизни, к которому мы должны на самом деле стремиться", – заявил он.

В пунктах базирования будут дежурить и команды пилотов, и команды медиков. Последнее оговорено с Минздравом, отметил глава МВД.

САБ будет заниматься не только медициной, но ЧП, а также задачами военного характера, в случае необходимости.

"У нас будет флот вертолетный, который будет работать в 2022 году, порядка 75-76 машин. Уверяю вас, это третий по величине и качеству флот в Европе", – подчеркнул Аваков.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков заявил, что система авиационной безопасности полноценно заработает в Украине до конца 2021 года.