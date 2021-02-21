20 февраля в городе Дрогобич на Львовщине произошла трагедия.

Муж и жена пришли на встречу к своим знакомым. Как уверяют соседи – мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше.

Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Оба мужчины погибли на месте.

Женщину в очень тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Далее текст на языке оригинала.

За минулий рік Націнальна поліція вилучила у громадян 4400 ручних гранат та 259 гранатометів!

Таким чином поліцейські зберегли сотні життів українців.

В абсолютній більшості випадків ця зброя має походження з зони дій Операції Об’єднаних сил.

На жаль, багато хто з наших військовослужбовців, грубо порушуючи закон, крадуть, вивозять та продать небезпечну зброю, яка потрібна для протидії агресії РФ, та використовують її в побутових сварках, для скоєння злочинів або просто для розваги.

Ціна гранати на чорному ринку зброї – від 500 то 1500 гривен.

Це жахливе відео демонструє, наскільки наші співгромадяни не цінують ані своє, ані чуже життя!

Тому МВС на Національна поліція виступає категорично проти будь якого послаблення контролю за обігом зброї!

Ми категорично проти будь-яких законодавчих ініціатив, які ставлять собі за мету дозволити вільний обіг короткоствольної зброї, яку можна носити приховано на такі "дружні" зустрічі, яка годину тому сталась у Дрогобичі, і закінчилась загибеллю двох людей.

Шановні співгромадяни!

Якщо вам стало відомо, що хтось з ваших знайомих хизується, що в нього є бойова граната, вибухівка, або інша незаконна зброя, будь ласка, негайно повідомте про це органи Національної поліції за телефоном 102.

Так ви зможете зберегти життя інших людей, своє життя і, в тому числі, життя тих, хто незаконно користується цією зброєю.

Шановні командири Збройних сил України! Офіцери і генерали!

Наведіть нарешті порядок у обліку та збереженні зброї в ваших частинах. Зокрема, бойових гранат.

Тому що жахлива загибель цих двох чоловіків в Дрогобичі – це є результат бардаку в ваших частинах, з яких, швидше за все, і була вкрадена ця граната та інші 4400, які поліцейскі вилучили минулого року.

Зброя потрібна для супротиву російській агресії, а не для того, щоб українці вбивали один одного!

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