Уволенный с должности главы КСУ Тупицкий продолжает получать зарплату: декларация

Александр Тупицкий, которого президент уволил с должности главы Конституционного суда Украины, до сих пор продолжает получать заработную плату по этому месту работы.

Такие данные содержатся в Государственном реестре деклараций. На это обратил внимание адвокат Роман Васильняк в Facebook.

"Недоуволенный глава КСУ Тупицкий продолжает получить зарплату. Капнуло еще 120 тысяч", – написал он.

Так, 20 апреля отстраненный глава КСУ сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии. В частности, в электронной декларации отмечается, что 15.04.2021 года он получил 118 375 гривен "заработной платы по основному месту работы".

Васильняк напомнил: получая зарплату, Тупицкий не является в суд на рассмотрение протоколов об административных правонарушениях и на избрание ему меры пресечения.

Напомним: 22 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о проведении ряда обысков в квартире, доме, транспортных средствах, по месту работы, а также у родственников отстраненного судьи. До того, 15 апреля, Тупицкий не явился на заседание по болезни. Прокуратура попросила суд о применении принудительного привода, однако заседание перенесли.

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