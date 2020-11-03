Установлены личности 15 российских военных, захватывавших Крым. Фото

Юрий Сергиенко Расследования 19:48, 3.11.2020 Обновлено: 20:23, 3.11.2020

Расследователям удалось установить личности 15 российских военнослужащих, которые принимали участие в захвате Крыма в 2014 году.

Как сообщается на сайте международного разведывательного сообщества Inform Napalm, речь идет о военных 382-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота РФ.

Отмечается, что они принимали участие в захвате военного аэродрома Бельбек, штаба 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВСУ, 50-го зенитно-ракетного полка ВСУ, а также во вторжении в село Чонгар в Херсонской области.

В новом расследовании установлены личности 13 военнослужащих, еще двое были идентифицированы ранее.

Весь список:

  • Александр Картавкин

  • Александр Удодов

  • Клим Карабуклиян

  • Антон Кармелавичус

  • Андрей Беляев

  • Егор Бирючков

  • Сергей Циммер

  • Денис Заболотников

  • Владимир Лаврухин

  • Валерий Камалетдинов

  • Сергей Попов

  • Александр Якунин

  • Александр Белов

  • Станислав Илющенко

  • Иван Конюхов

Фамилии 15 российских военных, участвовавших в захвате Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы фамилии четверых российских военнослужащих, которые воевали на Донбассе летом-осенью 2014 года.

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