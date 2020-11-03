Установлены личности 15 российских военных, захватывавших Крым. Фото

Расследователям удалось установить личности 15 российских военнослужащих, которые принимали участие в захвате Крыма в 2014 году.

Как сообщается на сайте международного разведывательного сообщества Inform Napalm, речь идет о военных 382-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота РФ.

Отмечается, что они принимали участие в захвате военного аэродрома Бельбек, штаба 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВСУ, 50-го зенитно-ракетного полка ВСУ, а также во вторжении в село Чонгар в Херсонской области.

В новом расследовании установлены личности 13 военнослужащих, еще двое были идентифицированы ранее.

Весь список:

Александр Картавкин

Александр Удодов

Клим Карабуклиян

Антон Кармелавичус

Андрей Беляев

Егор Бирючков

Сергей Циммер

Денис Заболотников

Владимир Лаврухин

Валерий Камалетдинов

Сергей Попов

Александр Якунин

Александр Белов

Станислав Илющенко

Иван Конюхов

Фамилии 15 российских военных, участвовавших в захвате Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы фамилии четверых российских военнослужащих, которые воевали на Донбассе летом-осенью 2014 года.