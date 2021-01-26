Уровень крымских водохранилищ упал ниже "мертвого объема": обнародованы данные со спутников

Уровень воды в водохранилищах оккупированного Россией Крыма за последний год снизился до "мертвого объема" и составляет менее 30% от первоначального.

Об этом свидетельствуют данные со спутников, которые обнародовал Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины. В ведомстве отметили, что это несет угрозу экологическому балансу.

Было проанализировано состояние Альминского, Партизанского, Аянского, Загорского и Бахчисарайского водохранилищ по снимкам, сделанным 16 февраля 2020 года и 6 января 2021-го.

"Проведенный анализ результатов спутникового мониторинга изменения площади зеркал водохранилищ в южной части АР Крым свидетельствует, что в большинстве водоемов уровень воды снизился ниже "мертвого объема" (то есть, менее 30% от изначального объема)", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что снижение наполненности водоемов несет угрозу существованию фауны и гидротехническим сооружениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму, несмотря на январские осадки, пересохла река Суук-Су. По словам местных жителей, уровень воды зимой опускается так низко впервые за много лет.