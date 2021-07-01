Умерший во время марафона во Львове 23-летний парень бежал под действием энергетика

Умерший во время полумарафона во Львове 23-летний Никита мог выпить энергетик перед забегом, который "глушил" сигналы организма.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор управления молодежи, семьи и спорта Львовского городского совета Антон Никулин. По его словам, парень также бегал с высоким пульсом 175-189.

"А такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к красной зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой", – написал он.

Также одной из причин внезапной остановки сердца могло стать обезвоживание организма. Никулин добавил, что 15-километровую дистанцию ​​полумарафона Никита пробежал очень быстро, установив личный рекорд. Он изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километр.

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Погибший был не профессиональным спортсменом, а самоучкой-любителем, работал айтишником.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове во время преодоления дистанции на полумарафоне умер 23-летний парень. Он не добежал до финиша лишь 200 метров, реанимация, которая длилась больше часа, ему не помогла.