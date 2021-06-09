Умерла женщина, которую с мужем расстреляли в доме на Житомирщине

Утром 9 июня умерла 39-летняя Ирина Миненко, которая стала жертвой стрельбы накануне в селе Грубское на Житомирщине. Тогда злоумышленник ночью через окно выстрелил в супругов, которые уже отдыхали.

Ее муж Сергей от полученных травм погиб на месте. Женщину госпитализировали с огнестрельными ранениями, однако врачи не смогли ее спасли, сообщает ТСН.

По словам хирурга Коростышевской районной больницы Оксаны Пендуры, состояние пациентки было крайне тяжелым. В частности, она имела множественные ранения брюшной полости, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как передает Gazeta.ua, 12-летнюю дочь супругов, которая находилась в другой комнате во время расстрела родителей, забрала к себе бабушка. Говорить о трагедии родственники не хотят.

Подозреваемому 59-летнему жителю соседнего села Вишневое, которого задержали еще в день преступления, 9 июня должны избирать меру пресечения. По совокупности тяжких преступлений мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: трагическое событие произошло на территории Коростышевской общины. О преступлении в полицию сообщила местная жительница примерно в 00:30 вторника. Она указала, что буквально за 5 минут до того неизвестный снаружи через окно начал стрелять в комнату частного дома, где отдыхали хозяева.

Уже к вечеру 8 июня правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. В его доме во время следственных действий изъяли доказательства противоправной деятельности. Среди найденного – оружие различного калибра и его составные части, разнокалиберные патроны, порох, дробь и другие боеприпасы. Злоумышленник не сразу признался в причастности к ночному расстрелу супругов в соседнем селе.

Односельчане семьи Миненко рассказали OBOZREVATEL, что это были очень хорошие люди, но они якобы имели долги. Без родителей остались двое их дочерей 12 и 16 лет. Подробнее об этом читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в городе Малин Житомирской области группа несовершеннолетних ребят избила двух мужчин (один с инвалидностью) якобы из-за того, что кто-то из них "украл деньги в баре". Соответствующие кадры распространились в сети, потом местные жители поймали нескольких 16-летних нападавших и заставили их на коленях попросить прощения на камеру.