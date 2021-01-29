Женщина умерла под стенами больницы, медики ей отказали: виновных в трагедии под Киевом не наказали

Дело о смерти 53-летней Светланы Гончар под стенами Боярской центральной районной больницы в Киевской области так и не расследуют. До сих пор правоохранители даже не опросили врачей, которые отказались принимать тяжело больную женщину. Родственники считают, что виновные могут уйти от наказания.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

25 октября скорая помощь доставила Светлану в Боярскую центральную районную больницу. Несколько дней женщина чувствовала себя плохо. Как рассказала дочь Стефания Евстифеева, 22 октября она попыталась вызвать скорую для мамы, однако врачи отказались приезжать.

На следующий день в поликлинике не захотели принять вызов врача на дом, поскольку Стефания опоздала со звонком на 10 минут. Это была пятница, а в воскресенье ее маме стало совсем плохо.

В итоге Светлану повезли в Боярскую больницу, однако там медики отказались принимать пациентку, сославшись на то, что у них якобы нет свободных мест.

Реанимационные действия пытались производить прямо в машине скорой помощи под стенами больницы, но женщина умерла.

Стефания не может смириться с тем, что врачи больницы так поступили с ее матерью. "Я уверена, если бы они сразу начали оказывать помощь, то мама бы еще жила. Что могли сделать медики скорой? Массаж сердца, адреналин, капельницу, которую даже держал в руках мой папа. Она умерла на глазах у моего мужа и моего отца", – чуть не плачет дочь Светланы Гончар.

Девушка написала заявление в полицию. Однако, по ее словам, следователь ничего не делает, чтобы хотя бы установить виновных.

"Я неделю искала следователя, чтобы с ней поговорить. Она все время была занята. Наконец мне дали возможность ознакомиться с материалами. И каково же было мое удивление, когда я увидела в деле только свои показания. Все! Там нет опроса медиков скорой, нет документа об отказе принимать мою маму в больницу. Не установлены и не опрошены врачи, которые отказались принимать маму в Боярскую больницу. Следователь даже не вызывала моего отца, чтобы его опросить, он ведь был с мамой в той скорой. Прошло столько времени! Фактически люди уходят от наказания", – возмущается Стефания.

В Боярской центральной районной больнице еще в ноябре прошлого года отказались отвечать на вопросы OBOZREVATEL. Также не поступило ответа на наш официальный запрос от директора этого медучреждения Бориса Лявы.

Мы снова связались с Боярской больницей, однако ее руководитель на связь так и не вышел. "У нас реорганизация, он постоянно занят", – сообщила секретарь в его приемной.

Теперь OBOZREVATEL отправил официальный запрос в Киевскую областную администрацию. Нас интересует, проведено ли в больнице служебное расследование, отстранены ли от работы на время следствия медики, которые отказали в приеме тяжело больной пациентки?

Тем более, что в обладминистрации сразу после этого случая создали комиссию и обещали найти и наказать виновных.