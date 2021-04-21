После недели в коме умерла избитая мужем украинка: правозащитница раскрыла детали трагедии

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Избитая мужем украинка умерла

В Украине после недели в реанимации во вторник, 20 апреля, умерла избитая мужем мать двоих детей Елена Сунько.

Женщина находилась в коме, у нее были многочисленные травмы, сбой головного мозга, переломы седалищной кости и трех ребер. Об этом сообщила правозащитница, лидер Женского движения Ирина Суслова на своей странице в Facebook. Муж погибшей находится в СИЗО.

"Все это "спасибо" от человека, которому Сунько родила двух прекрасных детей. Неоднократные избиения и издевательства над женщиной заканчивались ничем. Однажды от отчаяния жертва подала заявление в правоохранительные органы, а затем забрала ее по собственному желанию", – написала активистка.

Она рассказала о практике за рубежом: даже если до приезда полиции пара урегулировала конфликт и претензии исчерпаны – того, на кого заявила жертва, отправляют на допрос и берут случай под особый контроль.

В Украине, как написала Суслова, подобные случаи не расследуются. "Никто не будет заботиться о твоем состоянии и не позаботится о судьбе ваших отношений. Полицейские должны внимательнее относиться к таким случаям, поскольку, к сожалению, иногда они могут заканчиваться так трагично", – отметила правозащитница.

Скриншот
Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, Суслова также рассказала, что во Львове пытаются оправдать мужчину, который для того, чтобы наказать жену за разглашение фактов домашнего насилия, похитил их общих детей.

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