После недели в коме умерла избитая мужем украинка: правозащитница раскрыла детали трагедии

В Украине после недели в реанимации во вторник, 20 апреля, умерла избитая мужем мать двоих детей Елена Сунько.

Женщина находилась в коме, у нее были многочисленные травмы, сбой головного мозга, переломы седалищной кости и трех ребер. Об этом сообщила правозащитница, лидер Женского движения Ирина Суслова на своей странице в Facebook. Муж погибшей находится в СИЗО.

"Все это "спасибо" от человека, которому Сунько родила двух прекрасных детей. Неоднократные избиения и издевательства над женщиной заканчивались ничем. Однажды от отчаяния жертва подала заявление в правоохранительные органы, а затем забрала ее по собственному желанию", – написала активистка.

Она рассказала о практике за рубежом: даже если до приезда полиции пара урегулировала конфликт и претензии исчерпаны – того, на кого заявила жертва, отправляют на допрос и берут случай под особый контроль.

В Украине, как написала Суслова, подобные случаи не расследуются. "Никто не будет заботиться о твоем состоянии и не позаботится о судьбе ваших отношений. Полицейские должны внимательнее относиться к таким случаям, поскольку, к сожалению, иногда они могут заканчиваться так трагично", – отметила правозащитница.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Суслова также рассказала, что во Львове пытаются оправдать мужчину, который для того, чтобы наказать жену за разглашение фактов домашнего насилия, похитил их общих детей.