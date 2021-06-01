Умерла беременная девушка, которую 17-летний парень поджег в Кривом Роге

Беременная 21-летняя жительница Кривого Рога, которую облил горючей жидкостью и поджег ее 17-летний сожитель, скончалась в отделении реанимации. Без мамы остались двое ее детей.

Об этом сообщило местное издание "Первый городской". Отмечается, что информацию о трагическом случае подтвердили в Криворожском районном управлении полиции.

Напомним: 26 мая во время ссоры в одной из квартир многоэтажки по улице Соборности в Долгинцевском районе города парень поджег свою подругу. После случившегося он попросил соседей вызвать скорую, заявив, якобы та сама обожглась, а затем убежал.

Девушку, которая была на 17-й неделе беременности, госпитализировали. У пострадавшей диагностировали ожоги лица, тела, рук, ног и дыхательных путей различной степени. Всего было поражено около 70% тела.

"Примерно неделю врачи боролись за ее жизнь в отделении реанимации, однако спасти девушку не удалось", – говорится в сообщении.

Издание добавляет, что у скончавшейся было еще два ребенка. Ими занимаются работники ювенальной превенции.

Несовершеннолетнего злоумышленника правоохранители задержали в день инцидента, на сегодня он находится под стражей – такую меру пресечения ему избрали 28 мая, на время расследования. В полиции пока решают вопрос о переквалификации дела.

Ранее сообщалось, что расследование начали по статье 115 УК "Умышленное убийство". В ходе обысков дома у парня было изъято оружие.

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