Умер украинский воин, раненный вражеским снайпером на Донбассе

В больнице скончался украинский защитник Роман Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером в Станично-Луганском районе на Донбассе.

Как сообщило в Facebook оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины, сердце воина перестало биться 30 января (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Командование выразило глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Романа.

В свою очередь, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") рассказал в Telegram, что в июле у Дзюбенко родился сын. Молодая жена осталась с ребенком на Луганщине.

"Смертельное ранение в голову не позволило его раненого даже транспортировать из мобильного военного госпиталя", – написал он.

Напомним, Вооруженные формирования Российской Федерации 26 января у Новоалександровки прицельно обстреляли позиции ВСУ. В результате один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.

25 января еще один боец получил сквозное пулевое ранение через правую половину грудной клетки с повреждением правого легкого. Речь идет о 22-летнем солдате 92-й бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января российские оккупанты совершили пять нарушений режима прекращения огня. Под обстрелом ранения получили двое украинских военных.