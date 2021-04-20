Умер Рудзько, напавший на телеведущую Луговую в поезде Мариуполь – Киев
Умер Виталий Рудзько, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую в поезде Мариуполь – Киев.
Как сообщила сама Луговая в Instagram, суд по делу о нападении перенесли в связи со смертью обвиняемого, которая случилась 13 апреля.
"Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила все это время; переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот – этот страх умер вместе с ним!" – написала женщина.
В комментарии "Стране" она уточнила, что по предварительным данным, Рудзько скончался от рака мозга.
"Неизвестно, что произошло. Ни свидетельства о смерти, никаких доказательств не получили. Но следователь по базе СИЗО посмотрел – Рудзько действительно числится умершим. Предварительная причина смерти – рак мозга. Но это еще подтверждается. Умер он в реанимации, в какой больнице – неизвестно. Прошла уже неделя, но документов еще нет, они готовятся. Непонятно, почему так долго", – отметила Луговая.
Она пообещала, что будет и дальше отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только Рудзько.
"В этой ситуациӥ есть еще много вопросов и претензий к целоӥ системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров", – подчеркнула пострадавшая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 1 августа 2020 года в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
Укрзалізниця подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.
Обидчик на суде предлагал пострадавшей деньги и путевку в Египет.