Умер Рудзько, напавший на телеведущую Луговую в поезде Мариуполь – Киев

Умер Виталий Рудзько, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую в поезде Мариуполь – Киев.

Как сообщила сама Луговая в Instagram, суд по делу о нападении перенесли в связи со смертью обвиняемого, которая случилась 13 апреля.

"Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила все это время; переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот – этот страх умер вместе с ним!" – написала женщина.

В комментарии "Стране" она уточнила, что по предварительным данным, Рудзько скончался от рака мозга.

"Неизвестно, что произошло. Ни свидетельства о смерти, никаких доказательств не получили. Но следователь по базе СИЗО посмотрел – Рудзько действительно числится умершим. Предварительная причина смерти – рак мозга. Но это еще подтверждается. Умер он в реанимации, в какой больнице – неизвестно. Прошла уже неделя, но документов еще нет, они готовятся. Непонятно, почему так долго", – отметила Луговая.

Она пообещала, что будет и дальше отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только Рудзько.

"В этой ситуациӥ есть еще много вопросов и претензий к целоӥ системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров", – подчеркнула пострадавшая.

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