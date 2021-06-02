Умер молодой украинский морпех, который прошел войну на Донбассе

В Киеве от онкологической болезни умер морской пехотинец Вооруженных сил Украины, сержант Денис Позихайлов. 26-летний Герой был участником боевых действий на Донбассе.

О трагедии сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского в Facebook. В некрологе отметили, что воина не стало 1 июня.

"Надежный товарищ, специалист своего дела, любящий муж и отец выполнял задачи в районе Операции Объединенных сил, но коварная болезнь застала его врасплох. С 11 мая 2021 года проходил лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-клинический госпиталь" в городе Киев. 1 июня 2021 года в 04:00 утра в отделении реанимации и интенсивной терапии на 27 году жизни сердце Дениса остановилось", – написали побратимы морпеха.

Известно, что у Позихайлова остались жена и 3-летняя дочь. Командование и весь личный состав 36 бригады выразили искренние соболезнования семье и близким умершего и обнародовали реквизиты для перечисления материальной помощи.

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4149 4993 8581 7000 ПриватБанк, получатель – Позихайлова Елена (жена).

Напомним, 7 мая в Кременчуге умер воин ВСУ Юрий Опрышко. Он получил пулевое ранение в голову в начале апреля в зоне проведения Операции Объединенных сил. Мужчина служил в рядах 53-й отдельной механизированной бригады.

Прощание с Героем прошло в селе Ялинцы Кременчугского района 10 мая. У него остались жена, 12-летний сын и 4-летняя дочь.

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