Умер молодой украинский морпех, который прошел войну на Донбассе
В Киеве от онкологической болезни умер морской пехотинец Вооруженных сил Украины, сержант Денис Позихайлов. 26-летний Герой был участником боевых действий на Донбассе.
О трагедии сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского в Facebook. В некрологе отметили, что воина не стало 1 июня.
"Надежный товарищ, специалист своего дела, любящий муж и отец выполнял задачи в районе Операции Объединенных сил, но коварная болезнь застала его врасплох. С 11 мая 2021 года проходил лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-клинический госпиталь" в городе Киев. 1 июня 2021 года в 04:00 утра в отделении реанимации и интенсивной терапии на 27 году жизни сердце Дениса остановилось", – написали побратимы морпеха.
Известно, что у Позихайлова остались жена и 3-летняя дочь. Командование и весь личный состав 36 бригады выразили искренние соболезнования семье и близким умершего и обнародовали реквизиты для перечисления материальной помощи.
4149 4993 8581 7000 ПриватБанк, получатель – Позихайлова Елена (жена).
Напомним, 7 мая в Кременчуге умер воин ВСУ Юрий Опрышко. Он получил пулевое ранение в голову в начале апреля в зоне проведения Операции Объединенных сил. Мужчина служил в рядах 53-й отдельной механизированной бригады.
Прощание с Героем прошло в селе Ялинцы Кременчугского района 10 мая. У него остались жена, 12-летний сын и 4-летняя дочь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в зоне ООС на Донбассе 27 мая погиб офицер Максим Полевой. Воина ВСУ убила пуля вражеского снайпера. Герой был родом из Хмельницкой области и занимал должность командира батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Кроме того, в конце мая на Ривненщине состоялось прощание с 23-летним воином ВСУ Василием Килюшиком. Он погиб в феврале во время пожара в блиндаже на Донбассе.
Еще одну жертву того пожара, Николая Лебедя, провели в последний путь 26 мая в городе Кременчуг Полтавской области.