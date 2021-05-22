Умер 18-летний парень, пострадавший в результате стрельбы в Кирилловке

18-летний Давид Дзортов, 17 мая получивший ранения от стрельбы из ружья в смт Кирилловка Запорожской области, скончался от травм в пятницу, 21 мая. Врачи семь дней боролись за жизнь парня, был объявлен сбор крови.

Об этом передало издание "Суспильне", ссылаясь на представителя ГУ Нацполиции в Запорожской области. Информация о состоянии здоровья 46-летнего товарища умершего, также получившего серьезные ранения, остается прежней.

Напомним, что трагический инцидент произошел в ночь на 17 мая, когда две компании людей в смт Кирилловка Мелитопольского района в нетрезвом состоянии затеяли драку, которую предварял внезапный конфликт. После завершения "кулачного боя" злоумышленник отправился в неизвестном направлении и вернулся к противникам с ружьем.

В результате выстрелов пострадали два жителя Запорожья, среди них и Давид Дзортов. Пуля попала ему в брюшную полость. Вместе с 46-летним товарищем, который получил огнестрельное ранение головы, тела и конечностей, их экстренно госпитализировали в Якимовскую районную больницу.

Стрелявший злоумышленник "по горячим следам" был задержан правоохранителями, когда он намеревался покинуть Кирилловку.

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