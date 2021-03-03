Уличенного в финансировании "ДНР" судью Высшего хозсуда уволили

Во вторник, 2 марта, Высший совет правосудия освободила Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Как сообщается на сайте ВСП, причиной такого решения стало совершение Емельяновым существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи.

В 4 июня 2018 года вторая дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что, находясь на должностях председателя Совета судей хозяйственных судов Украины и заместителя главы Высшего хозяйственного суда Украины, судья Емельянов, используя свое служебное положение, совершил неправомерное влияние на беспристрастность судей Хозяйственного суда города Киева, а также путем побуждения и давления совершил вмешательство в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда Киева по делам, которые находились в его производстве в период до 2014 года, в которых, как он отмечал, усматривается "государственный вопрос".

"Действия судьи Емельянова в период с 2013 по 2014 год включительно свидетельствуют о его вмешательстве в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда города Киева, решение конкретных судебных дел, препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях, давление на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного влияния", – говорится в сообщении.

По информации Службы безопасности Украины, Емельянов через доверенных и подставных лиц, в частности, покупал коммерческую недвижимость на оккупированной территории Донецкой области.

Подконтрольные судье коммерческие структуры регулярно платили налоги оккупантам. В одном из его помещений располагалось подразделение "центробанка ДНР".

В 2018 году правоохранители провели обыски дома и в офисах Емельянова и других фигурантов дела. У них изъяли документы и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к финансированию терроризма.

Кроме того, у фигурантов изъяли более 200 000 долларов, более 11 000 евро и более 230 000 гривен. По одному из адресов фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и самого судью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Высшая квалификационная комиссия судей не могла принять решение по Емельянову еще с марта 2018 года.