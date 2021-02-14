Немного про Укроборонпром. А вернее, про манипуляции. И про джинсу в наших самых честных сми.

Юрия Гусева я помню с МО, и характеризовать его мог только положительно. Но вчерашняя джинса о перемогах УОП, которой заср*ли все СМИ, оказалась таким пиз*ежом, что айм сорри, пройти мимо не могу.

Итак, начнем.

В своем Инстаграме Юрий выложил новость о том, что УОП получил найвысший рейтинг за свою историю о прозрачности.

Причем так, что остался на уровне "negative".

При этом как мы видим из текста, за последние годы!!! УОП совершил "квантовый прыжок" с точки зрения антикоррупционной составляющей и прозрачности.

Ну во первых – эти все годы!!! концерном руководили Букин и Абромавичус. Сам Гусев стал руководить концерном в конце декабря 2020 года. И если мы говорим, что УОП совершил квантовый прыжок в антикоррупции, то давайте возвращать Свинарчуков и Букина с Абромавичусом, они нам прозрачность и антикоррупцию тут наводили норм, нынешний глава УОП врать не может.

Ну и, во вторых, это не важно, потому что это ложь.

Как мы видим со второго слайда, наивысшие оценки УОП получил за менеджмент.

Причем не трудно получить в 2020 году выше оценки, чем в 2015, если в 2015 УОП так не анализировали. То есть нет возможности понять, за эти годы рейтинг УОП вырос или таки упал.

Тут вы можете глянуть компании по этому рейтингу за 2015 год, в ней Харьковский авиационный и он действительно ниже, он имеет рейтинг F.

Окей. А чтож нам говорят тут о коррупции?

Коррупция - это Government Defence Integrity Index

И вы можете зайти по ссылке и глянуть его сами. Или глянуть скрин ниже.

В нем мы на одном уровне с такими антикоррупционными монстрами чистоты и прозрачности как Косово, Сербия и Тунис. А еще Армения с Пашиньяном, чьи антикоррупционные качества оказались немного преувеличенными.

Щитож.

Что мы узнали.

Мы узнали, что УОП запустил очень грубую манипулятивную джинсу о своих достижениях, и ряд СМИ, в том числе, ратующих за чистоту и стандарты, эту джинсу опубликовали. Причем эту джинсу запустили после того, как Юрий Гусев начислил на второй месяц себе премию за достижение высоких KPI.

А еще узнали, что УОП по сей день является, как и во времена Януковича, коррупционной кормушкой и кто бы туда не попадал – начинается какая-то хрень с мутками, выплатами и манипуляциями.

Вывод: Укроборонпром должен быть разрушен, что еще надо было сделать два года назад, но до чего так и не дошли рученьки. Это проклятое место, которое потом лучше залить напалмом и поставить там часовенку лет на 30, чтоб монахи землю от грехов отмаливали. А все эти победные реляции, манипуляции и KPI засуньте себе в ж*пу.

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