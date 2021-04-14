В "Укроборонпроме" на фоне эскалации РФ заявили о готовности удвоить количество выпускаемой техники

В "Укроборонпроме" готовы изготовить вдвое больше продукции военно-промышленного комплекса для украинской армии, если будет такая необходимость.

Заявление об этом сделал генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" на официальном сайте 14 апреля. По словам Гусева, государственные оборонные предприятия могут выполнить больше заказов на фоне эскалации агрессии России.

"Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", – сказал директор "Укроборонпрома".

В 2020 году предприятия концерна выполнили государственный оборонный заказ на 100%. Каждый 5-й контракт исполнили с опережением графика, заявила пресс-служба.

В целом объемы производства в прошлом году составили 30,2 млрд гривен, "однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше".

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