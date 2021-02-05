Термін "лижний інструктор" з’явився в Україні в часи Януковича, як і термін "УкрОбронПром". Обидва терміни є дещо синонімічними.

Прокладка між державними підприємствами та виробниками зброї під назвою "УкрОбронПром" була створена для контроля фінансових потоків української оборонки. В розвинутих країнах подібні корупційні паразити відсутні.

Схема "лижний інструктор" започаткована в Держінвестпроекті, де під керівництвом Владислава Каськіва працював сьогоднішній генеральний директор "УкрОбронПром" Юрій Гусєв.

Життєвий шлях Ю. Гусєва багатий на яскраві сумнівні пригоди. Він був в гущі подій за часи багатомільйонних розкрадань у Держінвестпроекті, які, наразі, розслідує НАБУ. Не менш скандальною була епопея на посаді заступника Міністра оборони (2014-2016), яку (поки що) ніхто не розслідує. Далі спільний з відомим Арахамією проект передачі в концесію на 30 років Херсонського морського порту. Да й херсонські браконьєри , за чутками , ще довго будуть згадувати губернатора, який через слово нагадував всім, що він людина президента.

Сьогодні Ю. Гусєв, згідно з легендами, поставлений особисто Арахамією займатися так званою реформою "УкрОбронПрому". Ззовні реформа виглядає як корпоратизація, але за суттю більше нагадує мені узаконення тіньових схем заволодіння майном оборонки.

Я повністю підтримую ідею корпоратизації підприємств оборонки, але не за сценарієм Арахамії-Гусєва. Саме тому я присвятив декілька постів шкідливості та корупційним ризикам законопроекту 3822. Із моїми прогнозами, як вкрадуть активи "УкрОбронПрому" можна ознайомитися за посиланням.

Щоб пояснити невтаємниченому читачеві суть проблему, наведу гіпотетичний приклад.

Один з комерційно привабливих учасників концерну Укроборнпром – є КБ "Луч". Балансова вартість фондів КБ "Луч" мінімальна, адже вони є суттєво застарілими, але вони знаходяться переважно в центрі Києва.

В процесі "структурної реформи", Комісія у складі представників менеджменту концерну, проводячи інвентаризацію, складаючи передавальні акти та акти (не експертної) оцінки, "виявила" майно, яке не думку комісії не входить до складу єдиного майнового комплексу що забезпечує основні види діяльності, більше трьох років не використовується та відповідно може бути відчужено умовного ТОВ "Гуси-лєбіді" - господарському товариством в оборонно-промисловому комплексі, як 25 % вклад в статутний капітал ТОВ "Гуси-лєбіді".

25 % частка формується шляхом передачі майна, а саме будівель КБ "Луч" по вулиці Мельнікова2, які комісією оцінені по залишковій вартості – тобто в 150 разів нижче ринку, враховуючи розташування та переважне право на користування землею в центрі м. Києва закріплене за будівлями.

За пропозицією менеджменту концерну (уповноваженого суб’єкта управління), Кабмін дозволяє безоплатно передати 25 % частку КБ "Луч" в статутний капітал ТОВ "Гуси-лєбіді".

Через деякій час приватний власник частки в 75 % у складі статутного капіталу ТОВ "Гуси-лєбіді" приймає рішення про примусовий викуп частки міноритарія КБ "Луч", в зв’язку з системним нехтування виконання корпоративних функцій міноритарним учасником.

Але в добродія Гусєва інші висновки, про що він написав у своєму блозі. н а захист отієї "реформи" "УкрОбронПрому". Зокрема, він намагається спростувати, що законопроектом 3822:

У держави заберуть усе майно оборонних підприємств

Новий закон дозволить розпродаж державного майна

Держава втратить контроль над корпоративними правами у оборонних товариствах.

Також, декларована мета проекту Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (3822) міститься в ПОЯСНЮВАЛЬНІЙ ЗАПИСЦІ, відповідно до якої державні унітарні підприємства, які виконують переважно комерційні функції, повинні бути перетворені у державні акціонерні товариства.

Насправді тільки третина законопроекту присвячена цій задачі .

Більша частина законопроекту спрямована на:

фактичне збереження ДК "УКРОБОРНПРОМ" із перейменуванням та перетворенням юридичної особи в акціонерне товариство по управлінню акціонерними товариствами - державною власністю в ОПК (далі новий Укроборнпром)

Наділенню нового Укроборонпрому значно ширшими функціями, ніж ті, які прописані в Законами України "Про акціонерні товариства", "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про управління об’єктами державної власності", "Про приватизацію державного і комунального майна".

Новому Укроборонпрому дозволять "незастосувати" положення загального цивільного та господарського законодавства без належного обґрунтування такого "незастосування".

Законопроект встановлює спеціальний порядок управління холдингом у складі компаніями нового Укроборонпрому.

Законопроектом прописується унікальний порядок "прихованої приватизації", виведення активів державних підприємств без передбачених законодавствам процедур погодження, приватизаційних процедур, виведення майна держави в ОПК з під урядових повноважень та погоджень на приватизацію майна держава, зокрема тих що є виключними повноваженнями Верховної Ради України.

За ідеєю авторів 3822 буде утворене акціонерне товариства "Оборонні системи України", яке стане власником та буде управляти новоствореними галузевими об’єднаннями, що сконцентрують залишки оборонних підприємствами перетворених у акціонерних товариств. Чому залишки - про це далі, а зараз про теж - де ж цій схемі держава.

Висновок: "УкрОбронПром", корупція, збитки та мільйонні заробітні плати менеджерів залишаються, зміниться тільки назва та організаційна форма

Стаття 6 законопроекту 3822 визначає органи управління "Оборонних систем України".

Це будуть - Загальні збори, Наглядова рада та виконавчий орган акціонерного товариства. Все - чудово, але повноваження, склад, компетенції, регламент прийняття рішення а головне порядок призначення виконавчого органу (того хто буде контролювати гроші та майно) – в законі не визначено. Ось як виглядає пункт 10 ст. 6 Закону, прочитайте та спробуйте здогадатися керує парадом корупції за задумкою авторів.

10. Компетенція органів управління акціонерного товариства ("Оборонних систем України"), порядок прийняття ними рішень, порядок утворення Наглядової ради, обрання і припинення повноважень її членів, кількісний склад виконавчого органу акціонерного товариства, порядок призначення суб’єктом управління членів виконавчого органу акціонерного товариства або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу акціонерного товариства, порядок їх звільнення визначаються статутом акціонерного товариства.

Не менш сумнівною виглядає й законотворча техніка при визначенні понять "суб’єкт управління" та "уповноважений суб’єкт управління". Наприклад, правкою до п 3 ст. 6 приблизно такого безобідного змісту як - "в п.3.ст.6 після слова "виконує" додати слово "уповноважений"" можна вкрасти в держави всі оборонні підприємства разом.

3. Вищим органом акціонерного товариства є Загальні збори. Функції Загальних зборів виконує суб’єкт управління.

Звернув увагу, що Ю.Гусєв любить цитувати Цивільний Кодекс, то я теж процитую йому ст. 317 Цивільного кодексу, яка визначає зміст права власності як права володіння, користування та розпорядження.

Висновок: припускаю, що у володінні держави щось залишиться, а от щодо користування та розпорядження, процитую Головне науково-експертне управління ВРУ - ухвалення 3822 в такій редакції "може призвести до втрати належного контролю держави за їх (оборонних державних підприємств) діяльністю з відповідними негативними наслідками для обороноздатності України".

Я одразу не міг зрозуміти яка мета "городити цей весь город" - приймати 3822.

Наприклад, корпоратизація Укрпошти – перетворення в акціонерне товариство із унітарного державного підприємства, відбулася без прийняття спеціальних законів та створення прокладок між профільним міністерством та самим суб’єктом господарювання – Укрпоштою.

Укрпошта - один найбільших компаній України. Там працює більше 72 000 працівників – тобто більше, ніж на ДК "Укроборонпром". Бізнес "Укрпошта" в деякій мірі операційно складніший ніж бізнес яким керує тандем Арахамії-Гусєва.

1 березня 2017 року Укрпошта стала публічним акціонерним товариством. Ця процедура корпоратизації державного підприємства стала найкоротшою в історії України — і тривала лише 8 місяців.

Відбулося це на підставі розпорядження уряду Яценюка від 17.07.2015 № 728-р, прийнятого в порядку п. 7 ст. 74 Господарського кодексу України, який визначає, що

Державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворене у державне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок затвердженний поставою КМУ від 29 серпня 2012 р. № 802 "Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство".

Питання створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств врегульовано також ст. 5 ЗУ "Про управління об'єктами державної власності".

Ці всі самі норми можна було б застосувати й по відношенню до підприємств у складі ДК "Укроборнпром", але чомусь не застосовують….

І тут мені пригадалася техніка "лижних інструкторів", якою Ю.Гусєв, судячи з усього, оволодів працюючи з В.Каськівим в Держінвестпроекті - за театралізованим дійством приховати головну мету – "вкрасти та щоб не впіймали…принаймні до того, як вкраду".

Статичний аналіз тексту законопроекту 3822 вказує, що відсилка на статтю 21 найчастіше згадується в інших статтях, як порядок виключення окремого державного майна із процесу формування майна та/або статутного капіталу товариства, уповноваженого суб’єкта управління - “Оборонних систем України".

Стаття 21. Передача пакету акцій (часток у статутному капіталі) товариства до статутного капіталу господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі

1. Для забезпечення ефективного управління господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі та виконання ними статутних завдань на підставі рішення Кабінету Міністрів України, прийнятого за пропозицією уповноваженого суб’єкта управління (“Оборонні системи України") , пакет акцій (частка у статутному капіталі) товариства може бути переданий іншому господарському товариству в оборонно-промисловому комплексі у власність для формування його статутного капіталу (в тому числі приватному) .

Наприклад в п.8 статті 3 Особливості утворення та функціонування акціонерного товариства визначено

8. На підставі рішення Кабінету Міністрів України до статутного капіталу акціонерного товариства вносяться пакети акцій (частки у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі (крім пакетів акцій (часток у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, які були внесені до статутних капіталів господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі відповідно до статті 21 цього Закону).

Висновок: Проект 3822 пронизаний такими виключеннями, з чого я роблю висновок що заради цього все й робилося.

Автори цього закони і призначений ними головний організатор виконання цієї схеми роблять вигляд, що не розуміють як буде вкрадено комерційно привабливе майно (нерухомість, земля) УкрОборонПрому через частку в 25 %, безоплатно внесену в статутний капітал інших товариств, в тому числі, із іншими приватними учасниками.

Ю.Гусєв: "Зауважимо, що законопроєкт виключає можливість появи "мажоритарного" приватного власника, не допускаючи відчуження пакетів акцій (часток) у розмірі понад 25 %-1 акція. Положення законопроєкту, які дозволяють передачу майна без реєстрації та за його остаточною (балансовою) вартістю, стосуються виключно передачі майна між державними підприємствами на етапі підготовки до корпоратизації, а також внесення майна перетворюваного державного підприємства до статутного капіталу створюваного замість нього господарського товариства. Ці положення не поширюються на випадки відчуження міноритарної частки у господарському товаристві третім особам, що має здійснюватися лише за рішенням Уряду і за ринковою вартістю."

Але законопроект 3822 говорить про інше:

1. "за рішенням Кабінету Міністрів України Укроборонпром має право відчужити пакет акцій (частку у статутному капіталі), який може бути переданий іншом акціонерному товариству, господарському товариству в ОПК в тому числі приватному, у власність для формування статутного капіталу у розмірі, що не перевищує 25%-1 акція";таким чином створюються можливості для фактичної приватизації державних підприємств ОПК та утворених на їх основі товариств поза межами Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна".

ч. 1 ст. 21 проекту Закону

абз. 2 ч. 1 ст. 5 проекту Закону

2. Відмова від процедури оцінки майна що дозволяє занизити реальну вартість активів у складі 25 % частик,передбачена внесенням змін до ст. 7 "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

п.8 ст. 13

пп.6 п 13 VІІ "Прикінцеві положення" проекту Закону

3. Відмова від реєстрації нерухомого майна, яке передається іншим господарським товариствам на безоплатній основі, без виключення приватних товариств, передбачена внесенням змін до ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

ч. 5 ст. 9, ч. 4 ст. 14

пп.16 п 13 VІІ "Прикінцеві положення" проекту Закону

4. Можливість концентрації корупційно-привабливого майна в так звану "25-ти відсоткову частку", передбачена включенням бланкетної норми в ЗУ "Про управління об'єктами державної власності".

"За погодженням з уповноваженим суб’єктом управління, визначеним Законом України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", нерухоме майно об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, може бути відчужено відповідним підприємством або господарським товариством в оборонно-промисловому комплексі в установленому порядку, якщо таке майно не входить до складу єдиного майнового комплексу, що забезпечує основні види діяльності такого суб’єкта господарювання, або більше трьох років не використовується у виробничій діяльності і подальше його використання не планується."

пп.8 п 13 VІІ "Прикінцеві положення" проекту Закону.

Корпоратизувати Укроборонпром та утворити галузеві об’єднання у формі акціонерних товариств можна законопроектом із 5-ти пунктів:

1. Визнати таким що втратив чинність ЗУ "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі".

2. Доручити Кабміну передати підприємства у складі ДК "Укроборонпром" в управління центральномуорган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.

3. В 3-х місячний строк, Кабміну визначитися із переліком підприємств, які будуть перетворені в акціонерні товариства та продовжать здійснювати діяльність, як частина в оборонно-промислового комплексу країни.

4. В 3-х місячний строк, Кабміну прийняти рішення про перетворення унітарних, казенних підприємств, щобули у складі концерну "Укроборонпром" публічніакціонерні товариства в порядку визначеному законодавством.

5. Для забезпечення ефективного управління господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі та виконання ними статутних завдань, за пропозицією центральногооргану виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної військово-промисловоїполітики дозволити Кабінету Міністрів прийматирішення, про утворення господарських об’єднань із визначенням головного підприємства та наділеннямйого функціями координації діяльності підприємств у складі державного господарського об’єднання.

p.s. Доречи, повна назва блога Ю.Гусєва "Руйнування міфів реформи Укроборонпрому або чому дехто стримує розвиток ОПК". На жаль, в своєму тексті він так і не назвав прізвища осіб "які стримують розвиток ОПК", можливо просто закінчуючи свій допис він несподівано вийшов сам на себе.

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