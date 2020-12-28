Стало известно, что полиция подозревает Микитася в новом уголовном преступлении

Национальная полиция якобы выдвинула подозрение против экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по уголовному преступлению, не связанному с коррупцией.

Это произошло в понедельник, 28 декабря, заявил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники. По их данным, это решение последовало сразу после ходатайства Микитася о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Журналист напомнил, что бывший народный депутат Микитась пошел на сделку со следствием, в связи с чем находится под охраной Национального антикоррупционного бюро.

Бутусов считает, что решение Национальной полиции "поспешное".

"Такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – высказал мнение журналист.

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