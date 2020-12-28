Стало известно, что полиция подозревает Микитася в новом уголовном преступлении
Национальная полиция якобы выдвинула подозрение против экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по уголовному преступлению, не связанному с коррупцией.
Это произошло в понедельник, 28 декабря, заявил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники. По их данным, это решение последовало сразу после ходатайства Микитася о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.
Журналист напомнил, что бывший народный депутат Микитась пошел на сделку со следствием, в связи с чем находится под охраной Национального антикоррупционного бюро.
Бутусов считает, что решение Национальной полиции "поспешное".
"Такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – высказал мнение журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Максим Микитась подозревается в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии на 81,64 млн гривен.
2 декабря стало известно, что бывший депутат добровольно возместил в госбюджет 50 млн гривен убытков. Того же дня он досрочно вышел из Лукьяновского СИЗО.
Экс-глава скандального "Укрбуда" отбывает домашний арест в элитном особняке в селе Гнедин под Киевом.
В причастности к коррупции подозревают также Олега Татарова, заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака по вопросам правоохранительных органов .
Он якобы может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу Микитася.
Сам сотрудник ОП вину отрицает. Кроме того, он обвинил НАБУ в "слухах".
Президент Владимир Зеленский отказался назвать Татарова коррупционером.