Украинцы 9 мая отличились демонстрацией запрещенных советских флагов: как наказали

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая в Украине зафиксировали несколько нарушений законодательства, связанных с демонстрацией запрещенной коммунистической символики.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции (НПУ) Александр Фацевич. Его слова процитировал Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД).

Он отметил, что в Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой.

В Житомирской области на территории частного предприятия "Автомир" на флагштоке один из сотрудников тоже разместил коммунистический флаг. А в Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945".

"По всем событиям полицией зарегистрировано уголовные производства по ч. 1 ст. 436-1", – сказал Фацевич.

В МВД украинцам еще раз напомнили, что в стране действует запрет на использование символики тоталитарных режимов.

Напомним: Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе интернет-агитаторов и ботоферму, которые в соцсетях распространяли провокационные материалы накануне 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией Крыму к празднованию Дня победы 9 мая агрессор решил провести в Севастополе "парад Победы" и продемонстрировать таким образом свою военную технику.