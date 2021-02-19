Украинцам показали документ о "мертвых селах" во время Голодомора

В сети опубликовали копию советского документа о "черных досках". На них во время Голодомора заносили украинские села, чьи колхозы якобы не справлялись с установленными нормами.

Фотографию такого списка обнародовали на странице блога History Ukraine в Twitter. На самом деле попадание населенных пунктов на "черную доску" означало статус села или района, который предусматривал блокаду и усиленный террор голодом украинцев во время геноцида 1932-1933 годов.

"Черная доска" сел, которые злостно саботируют хлебозаготовки. 1. Село Вербки Павлоградского района. 2. Село Гавриловка Межевского района", – говорилось в распоряжении преступной советской власти.

Отметим, что оба села, жителей которых обрекли на голодную смерть, находились в Днепропетровской области. В обнародованном списке после них было перечислено еще 42 села. Вероятно, это были следующие "кандидаты" на уничтожение геноцидом.

Напомним, занесение сел или даже целых районов на "черные доски" означало перекрытие их спецотрядами и войсками, недопущение выезда населения за пределы этих территорий, изъятие всех продуктов питания и запрет торговли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети выложили советский документ с жуткими свидетельствам жертв Голодомора в Украине о последствиях этого геноцида. В приписке власти СССР признавали, что украинцы были недовольны их действиями.

Также в сети появилось архивное пропагандистское фото времен СССР. На снимке украинцы в первый год после Голодомора якобы устраивали массовые пикники после жатвы в поле.