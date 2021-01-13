Украинцам напомнили о боях за ДАП ровно шесть лет назад

Украинцам напомнили о событиях, которые произошли в зоне проведения АТО ровно шесть лет, 13 января 2015 года, – обвале диспетчерской башни Донецкого аэропорта и обстреле из "Градов" украинского пункта пропуска вблизи Волновахи.

Небольшие видео, посвященные этим событиям выложил в Twitter волонтер Александр Колим. Он напомнил, как в результате обстрела российскими оккупантами из разных видов оружия обвалилась башня ДАП, которую защищали украинские "киборги".

"Они выдержали! Не выдержал бетон! Киборги!" – написал Колим.

Также в этот день в 2015 году террористы обстреляли из систем залпового огня "Град" украинский пункт пропуска на дороге вблизи города Волноваха. Под огонь попал рейсовый автобус "Златоустовка – Донецк", пассажиры которого проходили там паспортный контроль. Тогда погибли 12 человек, еще 18 получили ранения.

О тяжелом для воспоминаний украинцев январе и защите ДАП написали и на странице в Facebook волонтерского фонда "Повернись живим".

"Башня была "глазами" защитников Донецкого аэропорта, которых противник назвал "киборгами", и обеспечивала своевременность и точность прикрытия терминалов артиллерийским огнем", – сказано в сообщении.

Диспетчерскую башню ДАПа называли одним из самых опасных мест, которое постоянно обстреливали террористы.

"Башня – не просто куча бетона. Это – символ духа, который не сломать. Потому что можно уничтожить любое здание, а украинцы отвоевывают свою землю до сих пор. Борьба продолжается, помните!", – написали волонтеры.

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