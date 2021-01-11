Украинцам начали звонить от имени Ляшко и просить деньги: разоблачен фейк

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о мошенниках, которые в сети просят деньги якобы от его имени.

Об этом медик сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что мошенники звонят с фейковых аккаунтов.

"Получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет!" – рассказал он.

Ляшко добавил, что звонки идут с фейкового Телеграм-канала с его фото.

"Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это мошенничество! Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!" – подчеркнул чиновник.

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