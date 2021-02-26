Украинца задержали за изнасилование 9-летней падчерицы и запись детского порно. Фото и видео

Киберполиция Украины разоблачила злоумышленника в изнасиловании ребенка и изготовлении порнографического контента.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, подозреваемый неоднократно насиловал 9-летнего ребенка своей сожительницы и делал порнографические снимки с участием девочки. В дальнейшем он сбывал этот материал на форумах сети Darknet.

В ходе обыска на компьютере мужчины обнаружен порноконтент с участием ребенка, в том числе фото и видео ее изнасилования.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по фактам изнасилования лица, не достигшего 14 лет, а также изготовление и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию, принуждение несовершеннолетнего к участию в создании произведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Козлив Киевской области в ночь на 1 января подросток изнасиловал 13-летнюю девочку.