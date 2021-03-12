Украинца со сломанным позвоночником отказывались лечить после ДТП в Польше

Украинца со сломанным позвоночником, ногой и многочисленными ушибами, который пострадал в смертельном ДТП с автобусом в Польше, отказывались лечить в польской больнице.

Об этом жена пострадавшего Виталия рассказала изданию "Сегодня". По словам женщины, несмотря на тяжелое состояние, несколько дней его не лечили, пока супруга не подняла шум.

"У меня есть целая куча записей, куда я звонила. Здесь и посольство, и Минздравы, и МИДы. Пока я к ним не дозвонилась, ему даже обследования никакого не делали вообще", – рассказала Татьяна.

В итоге операцию Виталию сделали, но сейчас отправляют домой. Это объясняют тем, что больница переполнена больными коронавирусом.

"Они начали звонить туда к Виталию, в сам госпиталь, и давить на него, чтобы он подписал документ, якобы сам хочет уже уехать. Но в таком состоянии это невозможно", – подчеркнула женщина.

По ее словам, страховая компания договорилась с больницей, и пострадавший пробудет в медучреждении в Ярославе до конца недели. Затем медицинским транспортом в лежачем состоянии его перевезут в Украину или найдут другое место для реабилитации в Польше.

"Лимит 30 000 евро. Мы покрываем все расходы на его госпитализацию, на операцию", – сказал глава правления страховой компании Дмитрий Грицута.

При этом польская сторона опровергла заявления украинских дипломатов, что гражданам сразу не оказали помощь.

"В связи с ложной информацией, предоставленной генеральным консулом Украины в Люблине, что якобы врачи клиники в Ярославе отказались оперировать пострадавших в аварии украинского автобуса, я хотел бы заверить: местная больница оказала помощь всем одиннадцати гражданам Украины", – заявил посол Польши в Украине Бартош Цыхоцкий.

По словам украинского консула, он имеет письменное подтверждение обратного.

"Я имею обращения наших граждан письменно и по телефону. Они нам слезно кричали и просили о помощи, им отказывали. После нашего вмешательства вопрос решен", – сказал украинский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 6 марта вблизи польского города Кашице произошло ДТП с рейсовым автобусом Познань – Херсон. В салоне было 57 украинцев. Автобус ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву. Погибло 5 человек. Один из пострадавших рассказал, что водитель засыпал за рулем.