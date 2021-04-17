ФСБ России задержала украинского консула: все детали

В пятницу, 16 апреля, в российском Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

Причиной задержания назвали попытку получения закрытой информации украинцем из баз данных правоохранительных органов и ФСБ, сообщает ТАСС. Дипломата поймали якобы во время встречи с гражданином России.

"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", – сообщили в ФСБ.

В ФСБ заявили, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". В спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Отметим, что Александр Сосонюк является сотрудником Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сотрудники ФСБ два дня пытали током задержанного в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко. Мужчине надевали на голову "некий предмет", подключали к нему провода и пускали ток, постепенно увеличивая напряжение.