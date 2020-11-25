Украинского блогера задержали в Индонезии и хотят экстрадировать в РФ, – Цаплиенко

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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  • Речь идет о Михаиле Орешникове, который ранее был гражданином РФ

  • В 2014 году он попросил политического убежища в Украине

  • В свое время в России оппозиционер участвовал в антипутинских акциях

Михаил Орешников

В Индонезии Интерпол задержал украинского общественного деятеля, блогера и музыканта Михаила Орешникова. Его намерены отправить в Российскую Федерацию на ее запрос.

Инцидент произошел в аэропорту Джакарта еще 6 ноября. Об этом написал в Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко, попросив как можно большей огласки ситуации для спасения мужчины.

"Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в МИД Украины, но их вмешательства в дело оказалось мало. На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию. Дело набирает критической ситуации", – заявил он.

По словам военкора, Михаил Орешников – бывший гражданин РФ и одновременно активный деятель антипутинского движения сопротивления. В частности, в 2014 году он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал о преступлениях "зеленых человечков" в Украине.

"За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ и поддавался пыткам. После угроз жизни выехал в Украину, где продолжал, как блогер, бороться с путинским режимом. Имея украинские корни, в 2016 году Михаил получил украинское гражданство, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ", – объяснил Цаплиенко.

Он добавил, что во время задержания в аэропорту Джакарта у Орешникова изъяли украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали именно как россиянина. Мужчине запретили связываться с украинским посольством. Помимо этого, первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах – речь идет о связях, прогулках и доступе к любой информации.

"Просьба ко всем СМИ – распространить информацию. Мы не отдадим Михаила в Россию!" – призвал Цаплиенко.

Что говорят в МИД Украины

Как оказалось, задержанный в Индонезии украинский блогер Михаил Орешников "не оформил юридически выходе из гражданства РФ". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос "УП". Там подчеркнули, что дело задержанного находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и МИД.

"Согласно информации посольства, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г. Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ был задержан Михаил Орешников. По предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. Согласно информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации", – пояснили в ведомстве.

В настоящее время задержанный блогер находится в Главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

Известно, что 23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в этой стране и проинформировал о случаях злоупотребления россиянами инструментами Интерпола "для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям".

Дипломатическое учреждение Украины направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии. Кроме этого, украинский консул посетил Орешникова в месте содержания. Именно при его содействии задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Пока, по данным МИД, жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья Михаил Орешников не высказывал.

Скриншот сообщения

Отметим, что гражданин России Михаил Орешников попросил политического убежища в Украине еще в июле 2014 года. На тот момент он был членом националистической организации "Реструкта", которая постоянно проводила антипутинские акции.

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