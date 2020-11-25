Украинского блогера задержали в Индонезии и хотят экстрадировать в РФ, – Цаплиенко

В Индонезии Интерпол задержал украинского общественного деятеля, блогера и музыканта Михаила Орешникова. Его намерены отправить в Российскую Федерацию на ее запрос.

Инцидент произошел в аэропорту Джакарта еще 6 ноября. Об этом написал в Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко, попросив как можно большей огласки ситуации для спасения мужчины.

"Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в МИД Украины, но их вмешательства в дело оказалось мало. На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию. Дело набирает критической ситуации", – заявил он.

По словам военкора, Михаил Орешников – бывший гражданин РФ и одновременно активный деятель антипутинского движения сопротивления. В частности, в 2014 году он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал о преступлениях "зеленых человечков" в Украине.

"За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ и поддавался пыткам. После угроз жизни выехал в Украину, где продолжал, как блогер, бороться с путинским режимом. Имея украинские корни, в 2016 году Михаил получил украинское гражданство, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ", – объяснил Цаплиенко.

Он добавил, что во время задержания в аэропорту Джакарта у Орешникова изъяли украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали именно как россиянина. Мужчине запретили связываться с украинским посольством. Помимо этого, первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах – речь идет о связях, прогулках и доступе к любой информации.

"Просьба ко всем СМИ – распространить информацию. Мы не отдадим Михаила в Россию!" – призвал Цаплиенко.

Как оказалось, задержанный в Индонезии украинский блогер Михаил Орешников "не оформил юридически выходе из гражданства РФ". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос "УП". Там подчеркнули, что дело задержанного находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и МИД.

"Согласно информации посольства, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г. Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ был задержан Михаил Орешников. По предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. Согласно информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации", – пояснили в ведомстве.

В настоящее время задержанный блогер находится в Главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

Известно, что 23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в этой стране и проинформировал о случаях злоупотребления россиянами инструментами Интерпола "для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям".

Дипломатическое учреждение Украины направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии. Кроме этого, украинский консул посетил Орешникова в месте содержания. Именно при его содействии задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Пока, по данным МИД, жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья Михаил Орешников не высказывал.

Отметим, что гражданин России Михаил Орешников попросил политического убежища в Украине еще в июле 2014 года. На тот момент он был членом националистической организации "Реструкта", которая постоянно проводила антипутинские акции.

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