Украинский завод выпустил пиво 'Московское' с символикой России. Фото

Украинский пивоваренный завод выпустил пиво под названием "Московское" с изображением на этикетке флага страны-агрессора России и Кремля.

На этот факт обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан, опубликовав в своем Telegram-канале фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На этикетке бутылки с алкогольным напитком указано, что изготавливают живое, светлое и фильтрованное пиво на подконтрольной Украине территории. И вся информация на ней написана на украинском языке.

В частности, производителем "Московского" значится ООО " ПИНТА-Кременской пивоваренный завод" по адресу ул. Промышленная, дом 33-Б в городе Кременная на Луганщине.

Неизвестно, с каких именно пор завод стал производить такой продукт, но в открытых источниках сообщается, что в целом он выпускает два сорта темного и 5 сортов светлого пива, среди которых и то, оформление которого привлекло внимание офицера ВСУ.

"Здесь дело не столько в названии пива "Московское", а больше в триколоре российских оккупантов и Кремле на этикетке. Тех, кто уже 7 лет пытается всеми силами уничтожить Украину. Без слов..." – прокомментировал Штефан.

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