Украинский военный выстрелил себе в голову на границе с Беларусью

На государственной границе Украины с Беларусью, находясь в пограничном патруле, покончил с собой 20-летний солдат срочной службы.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Волынской области, происшествие случилось 2 апреля в Ковельском районе. Отмечается, что военнослужащий из Николаева выстрелил себе в голову из автомата.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Напомним, что 2 апреля в учебном центре "Десна" имени Ярослава Мудрого в Черниговской области застрелился из АК-74 25-летний военный, который служил по контракту.

Также в Броварах Киевской области курсант Национальной академии внутренних дел покончил жизнь самоубийством. Он выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях 1 апреля распространили жуткое видео якобы с самоубийством на Донетчине молодого украинского военнослужащего.