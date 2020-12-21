Украинский военный попал в плен террористов "ЛНР"

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Пупко попал в плен российских оккупационных сил в Луганской области, где держит оборону воинская часть.

Как сообщает "Украинская милитаристский портал", захват бойца произошел в районе оккупированного населенного пункта Славяносербск (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Средства пропаганды "ЛНР" заявили, что Пупко якобы был в состоянии наркотического опьянения.

По данным пресс-центре штаба ООС в Facebook, военный исчез из своей части 17 декабря.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Это уже второй захват украинского военного в Луганской области за последнюю неделю. Так, 14 декабря исчез боец той же 14-й ОМБр. Впоследствии стало известно о его смерти – в "ЛНР" заявили, что он якобы пьяным пришел к их позициям и впоследствии умер там от алкоголя.

17 декабря тело военнослужащего передали гуманитарной группе "Эвакуация-200".

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала пресс-служба украинской делегации в Минской группе сообщила, что боец пересек линию разграничения в состоянии опьянения и "умер от алгокольной или наркотической интоксикации".

Позже ее представитель Алексей Арестович рассказал, что случайно распространил версию оккупантов, и попросил прощения.

Впоследствии стало известно, что защитник был задушен. Кроме того, на его теле обнаружили много ссадин.