Украинский военный на Донбассе погиб после обстрела 120-мм минометов – ООС

Вооруженные формирования России на протяжение 26 июня 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов из крупнокалиберных минометов погиб украинский защитник Андрей Гонар.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в районе населенного пункта Пески. Он получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.

Отмечается, что в этом районе враг вел огонь из 120-мм миномета и станковых гранатометов.

Также обстреливались позиции ВСУ в районе Гнутово, Талаковки, Красногоровки и Новомихайловки.

Там также применялись 120-мм, 82-мм минометы и 122-мм артиллерия.

Украинские военные отвечали противнику ответным огнем.

О действиях российских оккупантов сообщено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец ВСУ погиб утром 26 июня в результате вражеского огня. Им оказался военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар.

Ранее, 25 июня, оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив пушку "Рапира". Тогда один защитник Украины получил ранения.