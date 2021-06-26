Украинский военный на Донбассе погиб после обстрела 120-мм минометов – ООС

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Украинский военный на Донбассе погиб после обстрела 120-мм минометов – ООС

Вооруженные формирования России на протяжение 26 июня 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов из крупнокалиберных минометов погиб украинский защитник Андрей Гонар.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в районе населенного пункта Пески. Он получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.

Отмечается, что в этом районе враг вел огонь из 120-мм миномета и станковых гранатометов.

Боец ВСУ погиб в районе поселка Пески.

Также обстреливались позиции ВСУ в районе Гнутово, Талаковки, Красногоровки и Новомихайловки.

Там также применялись 120-мм, 82-мм минометы и 122-мм артиллерия.

Украинские военные отвечали противнику ответным огнем.

О действиях российских оккупантов сообщено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Карта обстрелов на Донбассе.
Пост штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец ВСУ погиб утром 26 июня в результате вражеского огня. Им оказался военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар.

Ранее, 25 июня, оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив пушку "Рапира". Тогда один защитник Украины получил ранения.

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