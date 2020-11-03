Украинский чиновник продавал в Россию краденные запчасти для военной техники. Фото

Российская авиационная компания при пособничестве украинского чиновника организовала контрабанду авиационных комплектующих со стратегического национального предприятия.

Как сообщает пресс-служба СБУ, посредники, в том числе должностные лица предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций.

"Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ", – отмечено в сообщении.

Авиационный двигатель

Спецслужбы задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США. Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

Ворованные запчасти

В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания подозреваемых были найдены авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2" и "Ми-8". Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

В СБУ сообщили, что начальника отдела предприятия задержали, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Обыски у подозреваемых

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