Украинские журналисты и волонтеры заявили об обысках из-за "детской порнографии и оружия"

Полицейские провели обыски в поисках детской порнографии сначала у журналистки из Серверодонецка, а затем у волонтера, лидера группы "Телери" Леси Рой.

О двух случаях в своем окружении сообщила в Facebook журналистка Елена Максименко. Она отметила, что люди, которых подозревают в распространении порнографии, не имеют к этому никакого отношения. Зато они имеют активную гражданскую позицию и занимаются волонтерством.

"Что ж, кто не попал в убийцы Шеремета, те имеют шанс попасть в списки порно-дилеров, норм схема, че. Креативно", – написала Максименко.

Подробности обыска у журналистки из Северодонецка описала в Facebook поэтесса Елизавета Жарикова.

"К моей подруге, журналистке-фрилансеру из Северодонецка Надежде пришли с обыском. Шьют "детскую порнографию", распространение. Обвинение настолько абсурдно, что она не сразу решилась рассказывать об этом хоть кому-то. А я подумала, что это какие-то шуточки, пока не увидела решение", – написала женщина.

По ее словам, обыск проводило с десяток правоохранителей. Файлов с порнографией они не нашли, но ноутбук забрали с собой.

"Сказали: можете выбрать, кто из вас сядет, вы или муж", – сообщила Жарикова.

Она отметила, что сейчас Надежда не вела активных журналистских расследований, просто писала о проблемах и события города и области: о быте на линии разграничения, разведении войск, пожарах на Луганщине.

"Вероятно, случайно попала под выполнение плана по раскрытию киберпреступлений или "прилетело" за что-то древнее. В маленьком городе трудно, будучи журналистом, никому не перейти дороги. То есть не перессориться со всеми", – написала женщина.

По ее словам, семья воспитывает ребенка, а сама Надежда из-за проблем со здоровьем должна пройти сложное и дорогостоящее обследование.

Об обыске у себя дома Леся Рой сообщила в Facebook. Она проснулась от грохота в дверь.

"Влетают под десяток полицейских, ни звонка адвокату, ни ордера, понятых отпустили раньше, чем закончили копаться, меня и Сергея Бутко через полтора часа повезли в участок, меня выпустили, его – нет", – написала Рой.

По ее словам, о причине обыска ей ничего неизвестно. Полицейские якобы спрашивали, где лежит оружие.

В отделение супругов везли в разных машинах.

"Дорогой меня прессовали, что на планшете Сергея нашли детскую порнографию", – сообщила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось еще несколько видеороликов, на которых патриоты из Северодонецка Луганской области исполняют переделанные песни о "прелестях" русского мира. Раньше автор песни украинская исполнительница Леся Рой, известная участием в рок-группах "Вій" и "Телері", спела песню о "двух рабах".